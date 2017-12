Barril de petróleo abre acima dos US$55 na Ásia O preço do petróleo abriu a semana, na Ásia, superando as piores expectativas: US$ 55,02 por barril, nove centavos acima do valor de fechamento, na sexta-feira. Somente no mês passado, o preço do barril subiu mais de US$10,00. Num primeiro momento, preocupações com o Golfo do México incentivaram a alta. Atualmente, a justificativa é a aproximação dos meses de inverno no Hemisfério Norte.