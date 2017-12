Barril de petróleo fecha cotado a US$ 74,39 O preço do barril de petróleo tipo Brent, referencial na Europa, fechou nesta quarta-feira em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, diante do aumento das tensões internacionais pela crise nuclear com o Irã. O barril para entrega em agosto encerrou a sessão cotado a US$ 74,39 no mercado londrino, com valorização de US$ 0,72. Segundo analistas, a alta atual do petróleo deve-se ao temor dos mercados frente a uma redução da produção por conta das tensões internacionais geradas pelas atividades nucleares do Irã. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) decidiu nesta quarta que o órgão deve reavivar o debate nuclear com o Irã, e ameaçou diretamente o país asiático com sanções. Teerã adiou sua resposta ao pacote de incentivos apresentado pela União Européia para que suspenda seu programa de produção de energia nuclear. O país alega que o enriquecimento de urânio é para fins pacíficos. Além disso, o governo iraniano reiterou sua intenção de completar o ciclo de geração de combustível nuclear, apesar da oposição da comunidade internacional. Recorde O Brent para entrega em agosto chegou a ser cotado na última sexta-feira a US$ 75,09 no Intercontinental Exchange Futures (IEF). O recorde foi justificado pela forte demanda mundial e pelos problemas como a crise no Irã e o conflito dos mísseis da Coréia do Norte. O petróleo do Mar do Norte bateu outro recorde dia 2 de maio, quando foi cotado a US$ 74,97 o barril, devido, novamente, à tensão internacional provocada pelo programa nuclear do Irã. Este texto foi atualizado às 18h47.