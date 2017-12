Barril de petróleo permanece acima dos US$74 Após encerrar na sexta-feira passada cotado no mercado de futuros de Londres, Inglaterra, a US$74,57, o barril de petróleo Brent continuou acima da barreira dos US$74 na abertura do mercado desta segunda-feira, cotado a US$74,26. A tensão provocada no cenário internacional pelo polêmico programa nuclear do Irã continua a assustar o mercado. Isso porque o país ameaça interromper a produção de petróleo caso o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) intervenha em seu enriquecimento de urânio. Além disso, a situação de violência na Nigéria - um grande exportador do produto - também pode resultar em queda na demanda de petróleo.