Barril de petróleo registra recorde histórico O barril de petróleo Brent, de referência na Europa, registrou novo recorde ao ser cotado a US$ 71,93 no mercado de Londres. A alta é resultado da tensão internacional em relação ao polêmico programa nuclear do Irã, entre outros fatores. "É um recorde histórico", disse um porta-voz da Bolsa Internacional de Petróleo (IPE), acrescentando que o barril do Brent para entrega no mês de junho alcançou esse nível às 5h26 GMT (2h26 de Brasília). Com o preço de US$ 71,93, um valor sem precedente desde que a IPE começou suas atividades em 1988, o barril do Brent superou o recorde anterior de US$ 71,62 registrado no pregão anterior.