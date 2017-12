Barril do Brent abre em queda, a US$72,26 em Londres O barril do Petróleo Brent, de referência na Europa, caiu nesta sexta-feira na abertura da Bolsa Internacional de Petróleo em Londres. O recuo no valor do produto ocorre depois de ter encerrado o pregão da última quinta-feira cotado a US$ 73,18 no mercado de futuros. O Brent para entrega em junho era cotado nesta sexta-feira a US$72,26 o barril às 4h10 de Brasília. O barril de referência na Europa chegou no pregão de quinta a uma cotação de US$74,22, registrando um recorde histórico. Segundo analistas, a alta do petróleo se deve ao temor dos mercados de que a crise relacionada ao contencioso nuclear do Irã, assim como a violência na Nigéria, afetem o abastecimento mundial de petróleo.