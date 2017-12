Barril do petróleo utrapassa patamar de US$ 51 Os preços dos contratos de petróleo negociados no mercado futuro, com vencimento em novembro, na bola eletrônica de Nova York (Nymex) estão oscilando acima de US$ 51,00 o barril e chegaram a marcar US$ 51,25 na máxima cotação do dia, impulsionados pelas preocupações dos participantes com relação à oferta do produto. Segundo analistas, há preocupação com o lento progresso na recuperação da produção de petróleo e gás natural do Golfo do México, depois da passagem do furacão Ivan na região no mês passado. Há pouco, o Serviço de Administração de Minerais dos EUA (MMS), informou que 26,7% da produção diária de petróleo e 14,11% da produção de gás natural da região do Golfo do México permaneciam paradas, de um porcentual de 28,3% e 16,1%, respectivamente, do relatório de segunda-feira. Além disso, há a expectativa dos participantes do mercado com relação aos níveis dos estoques comerciais norte-americanos, cujos relatórios semanais são divulgados as quartas-feiras. Analistas disseram que os relatórios desta semana deverão fornecer uma atualização do impacto do furacão Ivan sobre o fluxo de petróleo dos EUA: produção doméstica e importação.