Base aumenta em R$ 1,626 bi com compra de dólar em janeiro O valor das compras efetuadas pela mesa de câmbio do Banco Central (BC) provocou uma expansão sobre a base monetária (papel-moeda emitido mais reservas bancárias) de R$ 1,626 bilhão. Trata-se do total acumulado no mês até a última sexta-feira. O valor leva em conta as compras de dólares feitas pelo BC em mercado entre os dias 8 e 14 de janeiro e outras operações conduzidas pela mesa do BC, como a realização de transações com organismos internacionais. Em contrapartida, as operações de swap cambial (troca de títulos) tinham gerado, no mesmo período, uma contração da base de R$ 1,068 bilhão. Neste caso, trata-se de um resultado gerado pela valorização do real frente ao dólar.