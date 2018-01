Base monetária atinge R$ 80,239 bilhões em junho A base monetária, segundo o critério de média dos saldos diários, alcançou R$ 80,239 bilhões em junho deste ano, registrando queda de 0,2% no mês e aumento de 13,4% no período de 12 meses. Segundo o Banco Central, que divulgou estes dados, o resultado se mantém dentro do intervalo estabelecido pela programação monetária para o segundo trimestre de 2005. A base monetária, pelo critério de ponta (saldo em final de período), atingiu R$ 78,494 bilhões em junho, o que representou retração de 1,6% no mês e expansão de 15,4% em 12 meses. O que é base monetária? A base monetária corresponde à criação primária de moeda (pelo Banco Central). Ela é divulgada em dois conceitos pelo Banco Central do Brasil: num conceito mais restrito, por convenção, corresponde ao total de papel-moeda em circulação somado às reservas bancárias, e, num mais amplo, corresponde ao total da base restrita, mais os depósitos compulsórios em espécie e títulos federais (tanto do BACEN, quanto do Tesouro) fora do Banco Central.