Base monetária cresceu 13,9% em dezembro na média A base monetária (papel-moeda emitido mais reservas bancárias) apresentou uma expansão de 13,9% na média em dezembro com relação a novembro do ano passado. Com a variação, o saldo da base fechou o ano em R$ 69,901 bilhões, acumulando uma alta de 32,3% ao longo de 2002. Em 2001, a base tinha apresentado uma expansão, na média, de 14,1%. O valor do saldo final da base ficou dentro do intervalo de R$ 65 bilhões a R$ 87,9 bilhões fixado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o último trimestre do ano passado. Na ponta, a base apresentou uma expansão de 21% em dezembro, com o saldo subindo dos R$ 60,559 bilhões de novembro para R$ 73,302 bilhões. A expansão da base em 2002, no conceito de ponta, foi de 37,6%, contra os 11,7% de 2001. A base monetária em seu conceito B1 (papel-moeda emitido, reservas bancária e compulsório sobre adicional de depósitos à vista) teve uma expansão de 13,4% na média dos saldos diários de dezembro. Com a expansão, o saldo da base B1 aumentou dos R$ 65,439 bilhões de novembro para R$ 74,223 bilhões. Na ponta, a base B1 apresentou uma expansão de 20,3% no mesmo mês, com o saldo aumentando de R$ 60,559 bilhões para R$ 73,302 bilhões. Resgate de títulos pressiona base Os resgates de títulos públicos federais geraram, em dezembro do ano passado, uma pressão expansionista sobre a base monetária (papel-moeda emitido mais reservas bancárias) de R$ 15,954 bilhões. Os ajustes dos contratos de swap cambial vendidos pelo Banco Central (BC) provocaram, por sua vez, um aumento de liquidez da economia de R$ 1,707 bilhão, de acordo com os dados divulgados há pouco pelo Departamento Econômico (Depec) do BC. As vendas de dólares no mercado à vista feitas ao longo de dezembro foram responsáveis, em contrapartida, por uma contração da base de R$ 4,982 bilhões. As operações do Tesouro Nacional geraram ainda uma pressão expansionista de R$ 197 milhões.