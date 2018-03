Base monetária teve expansão de 0,8% em maio A base monetária (papel-moeda emitido mais reservas bancárias) teve uma expansão de 0,8% na média dos saldos diários de maio. Com a elevação, o saldo da base passou dos R$ 68,067 bilhões de abril para R$ 68,595 bilhões. O valor ainda se encontra dentro da faixa de variação de R$ 58,5 bilhões a R$ 79,2 bilhões fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o segundo trimestre do corrente ano. Em abril, a expansão da base na média dos saldos diários havia sido de 2%. O porcentual acumulado da expansão em 12 meses até maio último aumentou de 1% de abril para 3,6%. No conceito de ponta (final de período), a base teve uma expansão de 1,8% no mês passado, com o saldo passando dos R$ 65,613 bilhões de abril para R$ 66,822 bilhões. Em abril, o aumento da base monetária, na ponta, tinha sido de 3,9%. A expansão acumulada em 12 meses até maio último estava em 2,6%. Resgate de títulos As operações de resgate de títulos públicos geraram, em maio, uma expansão da base monetária de R$ 6,875 bilhões. O valor divulgado pelo Banco Central (BC) é inferior aos R$ 11,862 bilhões de abril e maior que os R$ 873 milhões de maio do ano passado. Em contrapartida, as operações do Tesouro Nacional provocaram uma contração da base monetária de R$ 7,345 bilhões no mês passado, ante R$ 9,271 bilhões de abril. Na outra ponta, os ajustes diários dos contratos de swap cambial (troca de títulos) do BC resultaram numa expansão da base de R$ 1,461 bilhão ao longo do mês passado.