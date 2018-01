Base vai fazer 'reanálise' de votos para reforma da Previdência, diz vice-líder do governo

BRASÍLIA - O deputado Beto Mansur (PRB-SP), vice-líder do governo, disse nesta segunda-feira, 6, ao deixar uma reunião com o presidente Michel Temer, que os líderes de bancadas da base aliada se comprometeram a verificar quantos votos o governo teria na reforma da Previdência, para informar ao Planalto. Segundo ele, Temer fez uma "análise pessoal" ao falar sobre a possibilidade de derrota e apelar por uma revisão previdenciária, mesmo que menor do que a proposta originalmente. Para Mansur, porém, as mudanças no texto ficarão por conta dos deputados.

+++ ESPECIAL: Regras mais duras para a Previdência

"Ela não foi de maneira nenhuma deixada de lado. Agora, lógico que os parlamentares e as bancadas têm que ser ouvidos para fazermos uma análise da Previdência, da tributária e tantas outras pautas. Os líderes ficaram de ouvir as bases para fazer uma reanálise. Se o Brasil quer acertar suas contas não tem jeito, tem que aprovar a reforma da Previdência", disse Mansur.

Contador de votos informal do Planalto, Mansur defende a tese de que a base tem atualmente tamanho similar à votação que Temer obteve a seu favor para barrar a segunda denúncia criminal: 251 votos, mais 2 abstenções e 25 faltas. A soma (278) não chega aos 308 votos necessários aprovar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 287/2016, que tramita na Câmara.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ 'Governo deve insistir na reforma da Previdência'

O deputado minimizou a ausência de líderes de partidos como PP, PSDB e PTB, todos com ministérios de primeiro escalão, pelo fato de a reunião com Temer ter ocorrido numa noite de segunda-feira, dia de baixa frequência parlamentar em Brasília.