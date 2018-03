Basf anuncia lucro líquido de US$ 1,58 bi em 2002 A Basf AG, maior fabricante de produtos químicos da Europa, anunciou um lucro líquido de 1,50 bilhão de euros (US$ 1,58 bilhão) em 2002, em relação ao lucro de 5,86 bilhões de euros no ano anterior e em linha com as previsões. O lucro em 2001 foi estimulado pela venda de suas operações farmacêuticas. As vendas em 2002 caíram para 32,22 bilhões de euros (US$ 34,06 bilhões), de 32,50 bilhões de euros em 2001. Para a Basf, a redução de custos ajudou a superar as difíceis condições de mercado no ano passado, o que inclui os preços do petróleo que subiram em antecipação a um conflito no Oriente Médio e a valorização do euro frente ao dólar e ao iene que corroeram as vendas da companhia. No primeiro trimestre de 2003, a Basf espera que as vendas e o lucro antes de juros e impostos e antes de itens especiais seja maior do que igual período do ano passado. Na América do Sul, as vendas caíram 24% para 1,7 bilhão de euros (US$ 1,79 bilhão), devido principalmente à depreciação do real e do peso argentino. O setor de agroquímicos mostrou-se particularmente pouco sólido no terceiro trimestre, afetado especialmente pela fraca economia na América do Sul.