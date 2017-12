Bastidores: Invasão de agentes penitenciários assusta e paralisa comissão da Previdência

BRASÍLIA - O clima já era de ebulição do lado de fora da Câmara dos Deputados no final da noite desta quarta-feira, 3, quando o deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) aceitou acordo proposto pela base governista para retirar de votação destaque que concedia aposentadoria especial para os agentes penitenciários.

Poucos minutos depois do anúncio do acordo, se ouviu no plenário o som de bombas. Mais um pouco, os agentes penitenciários que estavam do lado de fora em vigília para garantir a aprovação do destaque invadiram com fúria o plenário da comissão.

Nem mesmo com uso de gás de pimenta, os policiais legislativos conseguiram segurar o avanço dos manifestantes que aos gritos na plenário da comissão cobraram o fim da sessão e acusando os parlamentares de os terem tratado como moleques. Ironicamente, os policiais legislativos, que tentavam sem muito esforço conter os agentes penitenciários, já haviam sido contemplados com a aposentadoria especial negada aos manifestantes.

Pelo menos uma das bombas, foi jogada dentro da Câmara. Os agentes ameaçaram tomar o plenário principal, mas foram contidos no início do túnel que dá acesso ao local. Durante toda a votação da proposta, era possível ouvir os gritos e apitos do lado de fora da Câmara. Mesmo assim, a segurança na entrada não foi reforçada.

Muita dos agentes penitenciário que conseguiram entrar no plenário da comissão especial faziam transmissões ao vivo via celular para mostrar a invasão. Deputados da oposição, contrários à reforma da Previdência, aproveitaram e também fizeram transmissões ao vivo.

Quem presenciou o momento exato da invasão relata que havia apenas dois policiais legislativos guardando a entrada do anexo 2 da Câmara, onde ficam os plenários das comissões. A invasão foi rápida, mas o presidente da comissão especial, Carlos Marun (PMDB-MS), e o relator da proposta, Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), conseguiram ser retirados com segurança do plenário. As ameaças do agentes penitenciários não se restringiram ao plenário da comissão. Eles prometeram parar o Brasil caso não consigam a aposentadoria especial. O deputado Arnaldo Faria de Sá, autor da emenda que concederia o benefício à categoria, já havia alertado para esse risco, lembrando o crise penitenciária vivida em vários Estados no início do ano. Com a invasão, os agentes acabaram conseguindo o que queriam: interromper a votação.