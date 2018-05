Batman e Super-Homem vão trabalhar juntos no cinema

SÃO PAULO - Batman e Superman vão aparecer juntos pela primeira vez em um filme. O anúncio inesperado foi feito pela Warner Bross Pictures, durante a Comic-Con, principal feira mundial de cultura pop, realizada em San Diego, nos Estados Unidos.

O anúncio da Warner Bros não estava na programação do evento. Mas o diretor de "Homem de Aço", Zack Snyder, entrou no palco no sábado e anunciou: "É oficial, vamos fazer outro filme Superman", disse ele.

Henry Cavill,que interpretou Superman em "Homem de Aço", deve voltar no mesmo papel, mas o ator que vai interpretar Batman ainda não foi revelado.

"Eu estou tão animado para começar a trabalhar novamente com Henry Cavill no mundo que criamos. Além do mitológico Superman vamos contar com o Batman, já que eles são os maiores super-heróis do mundo", disse o diretor.

Harry Lennix, que interpreta o general Swanwick em "Homem de Aço", apareceu em um vídeo dizendo para o Super-Homem: "Em todos os anos que virão , em todos os momentos mais íntimos, eu quero que você se lembre da minha mão em sua garganta. Eu quero que você se lembre do único homem que lhe bateu".

Snyder disse que o lançamento está previsto para 2015, e será escrito por David Goyer. "Homem de Aço" arrecadou US$ 625 milhões no mundo, enquanto Batman de Christopher Nolan acumulou US$ 4 bilhões.

Além da grande receita nos cinemas, os dois personagens tem em comum a idade parecida. Batman apareceu nas histórias em quadrinhos pela primeira vez em desenhos de Frank Foster ,em 1932, e foi publicado em 1939 na revista Detective Comics.

Superman foi criado pela dupla Joe Shuster e Jerry Siegel, e apareceu pela primeira vez em 1938 na revista Action Comics.