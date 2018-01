Battle encontra Lula e defende fortalecimento do Mercosul O presidente do Uruguai, Jorge Battle, defendeu nesta quinta-feira, após encontrar-se com o presidente eleito, Lula da Silva, um trabalho conjunto dos quatro países integrantes do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) para fortalecer o bloco econômico e avançar nas negociações para formação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) e com a União Européia. "O Mercosul cresce para fora, não cresce para dentro", afirmou Battle, que foi recebido por Lula na residência oficial da Granja do Torto. Segundo o presidente uruguaio, independentemente da situação econômica dos quatro países do Mercosul, o fortalecimento do bloco depende de disposição política. "Nossa intenção é a de fazer esforço sério para dar ao Mercosul a força que ele deve ter", disse. Battle afirmou que o Uruguai, após perder 40% dos depósitos na corrida bancária dos últimos meses, começou a recuperá-los em outubro, quando os bancos receberam US$ 42 milhões a mais do que foi sacado. Até o dia 20 de novembro, segundo o presidente, o superávit atingiu US$ 82 milhões. "O pessoal está voltando aos bancos". Battle disse ainda que espera uma recuperação econômica do Brasil, pois "se o Brasil cresce, o Uruguai cresce".