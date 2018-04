Baú da felicidade Principais propostas da CNI e de outras entidades empresariais entregues à equipe econômica Estender os prazos de recolhimento de IPI, PIS/Pasep e Cofins Ampliar e tornar permanente o novo prazo de recolhimento do Simples Nacional Agilizar o uso de créditos tributários Permitir a compensação dos créditos estaduais no pagamento de tributos federais Maior acesso a crédito e financiamentos com linhas oficiais, com a desburocratização e racionalização das exigências, em especial para as empresas de menor porte Redução dos depósitos compulsórios dos bancos Implementar uma agenda comum com o BNDES na identificação dos entraves aos financiamentos das empresas, com revisão do sistema de garantias e aval Promover ações para reduzir o spread bancário Usar os bancos oficiais como indutores para reduzir o custo das taxas de juros redução do IOF Implantação do cadastro positivo Agilizar os pagamentos do setor público. O recebimento por serviços e compras negociados com o governo sofrem atrasos que impactam o fluxo de caixa das empresas Ampliação do universo de empresas que podem optar pelo regime de lucro presumido Uso do cartão do BNDES para pagar tributos Flexibilização das regras para os municípios pegarem empréstimos no sistema financeiro