Bayer avalia NewCo em ? 1 bilhão A Bayer avaliou em cerca de ? 1 bilhão (US$ 1,18 bilhão) a NewCo, sua empresa de químicos e polímeros de baixas margens de lucro, que deverá ser desmembrada até o início de 2005. A informação está em uma reportagem da revista de negócios local Capital, que será publicada amanhã. Citando um documento interno da companhia, a publicação informa que os negócios da NewCo estão em uma condição muito aquém da anteriormente prevista, e que a sua manutenção poderá ameaçar o futuro da Bayer no longo prazo. De acordo com a reportagem, a Bayer estima registrar um prejuízo antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) de ? 84 milhões (US$ 99,14 milhões) com a NewCo este ano, em virtude de uma despesa que será contabilizada no quarto trimestre. No início do ano, a estimativa era fechar 2003 com um Ebitda positivo ao redor de ? 84 milhões. Para 2004, a Bayer espera registrar um lucro de ? 58 milhões (US$ 68,5 milhões) com a NewCo; para o ano seguinte, de ? 153 milhões (US$ 181 milhões). A Bayer decidiu transformar os referidos negócios em uma companhia independente depois do fracasso nas tentativas de realizar parcerias ou trocas de algumas das operações com concorrentes da indústria como Dow Chemical, Dupont, Basf e General Electric, informa a Capital.