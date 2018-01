Bayer compra parte de operações da Roche O conglomerado químico alemão Bayer anunciou a compra da divisão "Consumer Health" da suíça Roche, unidade especializada em produtos que podem ser vendidos sem a necessidade de prescrição médica, como antiácidos e analgésicos. As operações da Roche foram vendidas por 2,38 bilhões de euros (US$ 2,95 bilhões). A transação dará origem à terceira maior empresa especializada em medicamentos sem prescrição (OTC, over-the-counter), atrás apenas da Johnson & Johnson e da GlaxoSmithKline. Como parte do acordo, a Roche venderá ainda uma participação de 50% em uma joint venture nos EUA para a Bayer. O negócio ocorre após a Roche ter vendido, no ano passado, parte de suas operações com vitaminas para a empresa holandesa DSM NV e reforça a estratégia do grupo suíço de focar suas atividades nas áreas de diagnóstico e de medicamentos comerciais farmacêuticos. As duas unidades estão crescendo em um ritmo mais acelerado que o de suas concorrentes e geram margens mais elevadas para a companhia. No entanto, as ações da Roche recuavam 0,2%, já que a venda da unidade já era prevista pelo mercado. Os papéis da Bayer perdiam 3,2%, com os investidores considerando que o preço pago pelas operações da Roche foi exagerado. Segundo analistas, o custo de reestruturação da unidade, estimado em 300 milhões de euros, ficou entre 2 a 3 vezes acima das expectativas. As informações são da Dow Jones.