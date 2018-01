Bayer cria nova empresa para área química O Grupo Bayer anunciou hoje em Leverkusen que a Bayer Chemicals, com exceção da H. C. Starck e Wolff Walsrode, assim como algumas unidades de negócios da Bayer Polymers farão parte de uma nova empresa, denominada NewCo, cujas ações deverão ser negociadas em bolsa de valores até o início de 2005 com uma nova razão social. O conglomerado alemão informou também que continuará com foco em seus negócios-chave para concentrar-se, no futuro, nas áreas de saúde, alimentação e materiais de inovação. Hoje pela manhã, uma série de informações sobre a separação ou até a venda de suas áreas química e farmacêutica e de plásticos mexeu com os mercados e as ações da multinacional alemã. Horas depois, a estratégia do Conselho Executivo da Bayer foi aprovada pelo Conselho Administrativo. Em comunicado distribuído à imprensa em todo o mundo pela companhia, o conglomerado alemão informa que o presidente da nova empresa será Axel Claus Heitmann, membro do comitê executivo da Bayer Polymers e responsável pela Região Ásia/Pacífico em Xangai, China. "Tanto a Bayer como a NewCo irão se beneficiar com essa separação, pois posteriormente as ações da nova companhia serão negociadas em bolsas de valores, o que será um grande atrativo para os acionistas e colaboradores", diz o presidente mundial do grupo, Werner Wenning, no comunicado. Ainda de acordo com o texto enviado à imprensa, a Bayer quer, no futuro, concentrar todos os seus recursos financeiros e administrativos no desenvolvimento e expansão das suas principais atividades em saúde, alimentação e materiais inovadores, que são áreas predominantemente de pesquisa intensiva. Setor farmacêutico O novo realinhamento da Bayer também inclui reposicionar o negócio farmacêutico. "Neste processo, constatamos que nenhuma destas opções refletiram adequadamente o valor dos nossos negócios farmacêuticos. Na nossa visão, as possibilidades de parceria com outras empresas não ofereceram nenhuma alternativa de criação de valor", explica o texto. Com cerca de 5 mil itens, a NewCo terá uma ampla linha de produtos químicos básicos, especialidades e química fina, assim como polímeros. A NewCo estará representada em todo o mundo com unidades operacionais e representações de vendas constituídas por 40 companhias em 20 países. O Grupo Bayer do Brasil ainda não sabe qual será o reflexo da criação dessa nova empresa para suas operações no País. A Empresa irá se pronunciar à imprensa dentro de dez dias, depois de analisar os recentes fatos.