Bayer integra Roche em medicamentos de venda livre A partir de hoje, a multinacional de medicamentos alemã Bayer HealthCare e a suíça Roche Consumer Health passam a operar em conjunto na produção e venda de medicamentos isentos de prescrição. O comunicado emitido na sede mundial da Bayer, na Alemanha, sela a integração dessa divisão da Roche, adquirida pela Bayer, no ano passado. No Brasil, onde as operações fundidas também começam a funcionar conjuntamente hoje, o negócio triplicará o faturamento anual da Bayer, neste segmento. Passará dos atuais 15 milhões de euros para cerca de 45 milhões de euros, além de posicionar a empresa entre as três maiores do ranking nacional, afirma o responsável pela Bayer HealthCare no Brasil, Sérgio Oliveira, também por meio do comunicado. No portfólio das duas empresas juntas constam marcas como Aspirina, Flanax, Alka-Seltzer, Bepantol, Canesten, Supradyn e Redoxon, consideradas pela diretoria mundial da companhia "um forte alicerce para o crescimento nos principais segmentos de medicamentos de venda livre". Mundialmente, o negócio torna a Bayer uma das três maiores farmacêuticas globais em medicamentos de venda livre. A transação inclui as atividades comerciais globais da Roche Consumer Health e cinco unidades de produção localizadas em Grenzach (Alemanha), Gaillard (França), Pilar(Argentina), Casablanca (Marrocos) e Jacarta (Indonésia). A nova formação da divisão de Consumer Care da Bayer HealthCare está agora presente em mais de 120 países, sendo que a aquisição tornou a área líder na Europa, ampliou sua posição de liderança na América Latina e reforçou os negócios da empresa nos Estados Unidos e Ásia-Pacífico.