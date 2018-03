Bayer teve lucro líquido de US$ 1,19 bi em 2002 A Bayer AG, gigante de produtos químicos e farmacêuticos da Alemanha, anunciou uma alta de 10% em seu lucro líquido em 2002, para 1,1 bilhão de euros (US$ 1,19 bilhão), impulsionado por desinvestimentos, porém abaixo da previsão dos analistas de 1,3 bilhão de euros (US$ 1,4 bilhão). As vendas a partir de operações contínuas declinaram 1%, para 29 bilhões de euros (US$ 31,4 bilhões), enquanto o resultado operacional antes de itens extraordinários recuou 46%, para 989 milhões de euros (US$ 1,07 bilhão). A empresa admitiu que sua cobertura de seguro talvez seja insuficiente para cobrir os custos de litígio relacionados com o medicamento que combate o colesterol Baycol. O Baycol foi retirado do mercado em 2001 e está associado a cerca de cem mortes em todo o mundo. No momento, a empresa disse que não fará provisões para cobrir os custos de possíveis litígios no caso Baycol, porém "reconsiderará de forma regular" a necessidade de efetuar essas provisões. De acordo com a Bayer, o número de casos Baycol subiu para 8.400.600, mais do que foi divulgado anteriormente. O número de acordos em casos também aumentou para mais de 500, acima do dado anterior de 450. Os observadores do setor afirmam que o litígio continuará pesando sobre o preço das ações da Bayer.