Bayer vai alterar publicidade da Aspirina A publicidade do medicamento Aspirina, da empresa Bayer, veiculada na televisão será alterada. Nesta publicidade, a empresa recomenda a dosagem de duas aspirinas para o combate a dores no corpo. De acordo com a Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, essa indicação pode induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial à sua saúde, pois na bula do medicamento consta dosagem inferior (um comprimido) para pacientes a partir de 12 anos, além do que a automedicação não é recomendável . O gerente do produto Aspirina, Humberto de Biase, informa que a empresa vai retir de sua peça publicitária a indicação de dosagem. "Reconhecemos a autoridade e reivindicação do Procon e nos dispusemos a alterar a publicidade da Aspirina", afirma. Ele ressalta que a Bayer decidiu cumprir as norma do Procon-SP por concordar que a indicação de dosagem pode colocar o consumidor em risco. A decisão da empresa foi motivada pelo alerta do Procon-SP, que considera a publicidade um risco à população. Por meio do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, o Procon determinou que a partir de 28 de abril de 2002 seja alterada a peça publicitária. Em caso de não cumprimento das obrigações constantes no Termo, a Bayer ficará sujeita ao pagamento de multa correspondente a R$ 25 mil ao dia, segundo o Procon-SP. Propaganda está adequada às recomendações da Anvisa nos casos de dengue A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), proibiu no dia 18 de fevereiro deste ano a veiculação de propaganda ou publicidade de medicamentos que contenham ácido acetilsalicílico e utilizem expressões que façam referência aos sintomas de outras patologias semelhantes aos sintomas da dengue, exceto aquelas publicidades que ressaltem que o medicamento é contra-indicado em caso de suspeita de dengue. Segundo o Procon-SP, a empresa atendeu a essa resolução, na medida em que adequou a sua publicidade. Mas, após analisar a peça publicitária e a bula do medicamento, os técnicos do Procon-SP avaliaram que deveria ser efetuada uma nova modificação na propaganda com a retirada da indicação de dosagem do remédio. Os técnicos tomaram por base o Código de Defesa do Consumidor (CDC) que no artigo 6 determina que é direito básico do consumidor a proteção da saúde e a proibição do fornecimento de produtos considerados perigosos e nocivos. O Procon-SP também destaca o artigo 31 do Código que determina que as empresas ofereçam aos consumidores as informações clara e corretas sobre seus produtos.