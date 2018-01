Bazares de Natal oferecem descontos de até 70% Quem pretende comprar um presente mais barato e ainda colaborar com instituições de caridade que auxiliam crianças, comunidades de baixa renda e moradores de rua tem como opção os bazares de Natal, que ainda têm produtos variados com descontos de até 70%. Lá o consumidor pode encontrar produtos como roupas, calçados, perfumes, livros, CDs, jóias, bolsas, enfeites natalinos, gravuras, brinquedos, esculturas, artesanato, utensílios domésticos e muito mais. Os bazares possuem produtos novos e usados com diversos preços. Muitos vão até janeiro e envolvem lojas com roupas e produtos de grife e artistas independentes. Confira a seguir os endereços, produtos e horários de alguns bazares de Natal. No Bazar da Ação Solidária Contra o Câncer Infantil, o consumidor encontra roupas de grife novas e usadas, camisetas, vestuário de festa, bijuterias, CDs, livros, sapatos, utensílios de cozinha e objetos de decoração novos e usados a partir de R$ 1,00. Todo dinheiro do bazar é revertido para o tratamento médico e alimentação das 1.387 crianças com câncer da Ação Solidária. O bazar é permanente e fica na Rua Oscar Freire, 1.918, Pinheiros, zona Oeste e funciona das 9 às 17 horas de segunda a sexta-feira. O Empório Arte e Festa estará aberto até o dia 24 de dezembro e oferece artigos para presente, enfeites natalinos e objetos de decoração com descontos de até 70%. Luminárias indianas de R$ 35,00 por R$ 28,00; cortinas em contas de R$ 150,00 por R$ 97,50; porta-retrato de couro de R$ 50,00 por R$ 28,00; manta de algodão de tear manual de R$ 90,00 por R$ 60,00; e vaso de vidro espanhol de R$ 115,00 por R$ 80,50. O bazar fica na Rua Cardoso de Almeida, 1.374, Perdizes, zona Oeste e funciona de segunda a sábado das 10 às 21 horas e domingo das 10 às 17 horas. Telefone de contato: (0xx11) 3868-1419 No Cinerama, no Itaim Bibi, zona Sul, o bazar de Natal vai durar até o final do estoque. São artigos de decoração, louças, confecção de cama, mesa e banho com preços a partir de R$ 4,50. O bazar está localizado na Rua João Cachoeira, 432 e funciona de segunda a sexta-feira das 9h30 às 19 horas e aos sábados das 9 às 17 horas e 30 minutos. O telefone do bazar é (0xx11) 3168-5455. Na Vila Madalena, zona Oeste, está localizado o bazar da Olaria Paulista. Até o dia 24 de dezembro, o consumidor poderá comprar utensílios domésticos, objetos de decoração, garrafas, xícaras, jarras, canecas e bules, todos em cerâmica. Os produtos têm preços a partir de R$ 12,00. Parte da renda do bazar de Natal será revertida para a instituição de moradores de rua Minha Rua Minha Casa. O Olaria Paulista fica na rua Mourato Coelho, 1.433 e o telefone de contato é (0xx11) 3031-5294. Para quem pretende comprar objetos de decoração e mobiliários neste Natal, o lugar ideal é o Bazar Design. Lá encontram-se produtos como: cerâmicas, jóias, luminárias, mobiliário, velas e vasos com preços a partir de R$ 15,00. Todos os objetos são trabalhos de designers. O Bazar Design estará aberto até o dia 23 de dezembro na Alameda Tietê, 46, Jardins, zona Sul e funciona das 10 às 20 horas. Bazar na Bienal do Ibirapuera No Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, o bazar Shopping Show Natal Esperança reúne mais de 150 lojas, como: VR, M. Officer, Richards, Armazém, Eclat, TNG, Boticário, Amor aos Pedaços, Corpo e Arte, Crepe de Paris, Uno & Due e Nestlé, entre outras. As lojas estão oferecendo descontos de até 70%, em artigos de vestuário, perfumes, calçados, lingeries, livros, CDs, acessórios, artesanato e antigüidades. O bazar Shopping Show têm ainda praça de alimentação, carrinhos de bebê, agência bancária da Caixa Economica Federal, cadeiras de rodas, sanitários, enfermaria; e transporte gratuito sairá da estação do metrô Paraíso para o Pavilhão da Bienal. O bazar vai até o dia 4 de janeiro e terá parte da arrecadação revertida para a Associação Telecentros Brasil, que dedica-se a promover centros de tecnologia de informação para capacitação profissional nas comunidades de baixa renda. O bazar fica na Avenida Pedro Alvares Cabral, portal 3 do Parque do Ibirapuera, e funciona até o dia 23 de dezembro das 9 horas à meia-noite. Nos dias 24 e 31 de dezembro, estará aberto das 9 às 18 horas. Depois do Natal, o horário de funcionamento é das 10 às 22 horas. Nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro estará fechado. Telefone de contato: (0xx11) 3259-5672. O bazar vai até o dia 4 de janeiro.