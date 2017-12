BB: 10 leilões de imóveis em dezembro O Banco do Brasil vai negociar, neste mês, 623 imóveis, avaliados em R$ 55,5 milhões, por meio de 15 concorrências e 10 leilões. Hoje, serão ofertados 2 imóveis em São Paulo e, amanhã, 6, em Minas Gerais. O maior número de ofertas será realizado na sexta-feira (totalizando 391 imóveis, distribuídos entre os Estados da Bahia Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Piauí, Tocantins, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Sábado serão negociados 92 imóveis no Estado de São Paulo.