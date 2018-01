BB: 2,6 milhões de clientes na Internet O Banco do Brasil fechou o ano de 2000 com 92,8 milhões de transações realizadas pela Internet. Este número é 315% superior ao total realizado em 1999. Só no mês de dezembro, foram 12,5 milhões de operações. Um incremento expressivo para um ano que começou com 4,3 milhões de transações, em janeiro. Ações como a Campanha de Popularização, lançamento de novos sites (investimento, agronegócios, investidor institucional, esportes e cultura) e novas opções de transações contribuíram para aumentar o número de acessos. Além do aumento do número de transações, o BB terminou 2000 com 2,6 milhões de clientes habilitados para utilizar o Banco pela Internet e 1,8 milhão de e-mails cadastrados. No período, foram abertas cerca de 16 mil novas contas. Um dos grandes destaques do ano foi o site de agronegócios. Já foram realizados 46 milhões em negócios, com 31,4 mil clientes habilitados. O site fechou o ano com um volume de 4,6 bilhões em ofertas.