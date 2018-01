BB amplia convênio para recarga de celular A Algar Telecom Leste (ATL), do Rio de Janeiro, é a mais nova empresa de telefonia celular a assinar convênio com o BB para oferecer aos seus clientes recarga de celular pré-pago via terminais de auto-atendimento e portal do BB na Internet (veja link abaixo). Ao todo são 33 as empresas do segmento de telefonia celular que já aderiram ao serviço oferecido pelo BB, abrangendo todos os estados. Lançado em maio do ano passado, o serviço está disponível aos 12 milhões de correntistas BB, que podem recarregar seus aparelhos com facilidade e segurança.