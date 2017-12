BB analisa captação externa com títulos cotados em reais O Banco do Brasil (BB) analisa a possibilidade de fazer uma captação externa com títulos cotados em reais. O vice-presidente de Negócios Internacionais e Atacado do BB, Antonio Francisco Lima Neto, disse que a instituição pode aproveitar a janela de oportunidade para emissões deste tipo. No mês passado, o Banco Votorantim fez a primeira captação em reais da história e o Bradesco também seguiu esse caminho. De acordo com Lima Neto, o BB realizou apenas uma captação externa neste ano. O banco obteve US$ 300 milhões, em setembro, com a emissão de títulos da dívida subordinada, com prazo de dez anos e cupom semestral a uma taxa de 8,5% ao ano. O vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores do BB, Luiz Eduardo Franco de Abreu, disse que essa operação, que tinha seguro de risco político por seis meses, saiu a um custo inferior ao da captação do Tesouro Nacional. A emissão em reais do Banco do Brasil pode ser realizada ainda neste ano, segundo os executivos.