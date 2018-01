BB anuncia juro de 2% a 4% para crédito com desconto em folha O presidente do Banco do Brasil, Cassio Casseb, disse hoje que a taxa de juros a ser praticada pelos bancos na nova modalidade de crédito com desconto na folha de pagamento das empresas deverá ficar entre 2% e 4% ao mês. "Tudo vai depender do custo do CDC e da concorrência entre os bancos", disse Casseb referindo-se ao Crédito Direto ao Consumidor, a modalidade de empréstimo mais barata que o cheque especial. Na avaliação de Casseb, num primeiro momento, os trabalhadores que estão endividados deverão usar esse novo tipo de crédito para quitar empréstimos tomados anteriormente. Ele acredita que somente numa segunda etapa estes recursos serão destinados ao consumo.