BB anuncia redução de juros em quatro linhas de crédito O vice-presidente de Varejo e Distribuição do Banco do Brasil, Antonio Francisco Lima Neto, anunciou hoje a redução dos juros cobrados pela instituição em quatro linhas de crédito oferecidas às micro e pequenas empresas. Em média, essa redução de juros é de 0,95 ponto porcentual ao ano. A avaliação do dirigente do banco é que a queda "é expressiva", visto que a redução da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central não é a única variável que afeta a composição dos juros bancários. "Considerando todos os custos, tanto operacionais, fiscais e de inadimplência que afetam a conta, foi uma redução significativa", afirmou Lima Neto. Na linha de crédito chamada BB Giro Rápido, cuja taxa mensal caiu de 2,67% mais Taxa Referencial (TR) para 2,57% mais TR, segundo ele, existiam R$ 9,4 bilhões emprestados em dezembro passado, o que representa um crescimento de 16% em relação ao mesmo mês de 2004. O BB informou que, em 2005, emprestou a micro e pequenas empresas um total de R$ 20,2 bilhões, o que representou um crescimento de 17,6% em relação ao ano anterior. A carteira total de empréstimos do banco atingiu, em dezembro, R$ 100 bilhões. Sobre as taxas de juros cobradas nos empréstimos às pessoas físicas, a expectativa do vice-presidente é que elas também apresentem reduções. Financeira O Banco do Brasil pretende lançar, ao longo do primeiro trimestre deste ano, uma financeira para atuar nos segmentos de financiamento de veículos, de produtos em lojas e no crédito pessoal convencional. Com isso, disse hoje o vice-presidente de Varejo e Distribuição do banco, Antonio Francisco Lima Neto, a instituição financeira entrará no ramo de financiamento ao consumidor em geral, atingindo também o público que não é cliente do banco. A meta é iniciar as atividades da financeira pelo financiamento de veículos, cujo mercado atual é estimado pelo Banco do Brasil como algo em torno de R$ 50 bilhões. O BB atua hoje na oferta deste tipo de crédito apenas aos seus clientes. O vice-diretor informou que o BB estuda começar a atuação da financeira em Brasília, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Salvador e Vitória. "Essas praças são onde o banco tem maior liderança e melhores condições de controlar certas variáveis que influenciam o negócio", comentou Lima Neto. Para que o novo ramo de negócios da instituição se torne realidade, no entanto, a direção do banco ainda está concluindo o plano estratégico para submetê-lo ao Banco Central. Lima Neto não soube esclarecer se também será necessária uma normatização específica para a financeira, já que o BB é controlado majoritariamente pelo Tesouro Nacional. O dirigente do banco confirmou, ainda, que o BB estuda também entrar no segmento de financiamento imobiliário, possivelmente ainda este ano. Ele disse, no entanto, que ainda não há um desenho fechado de como será a atuação do banco. "Está no nosso radar ter uma solução para este modelo ainda este ano", afirmou Lima Neto.