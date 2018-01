BB anuncia redução de taxa de juros em linhas de crédito O vice-presidente de Varejo e Distribuição do Banco do Brasil, Edson Machado Monteiro, informou hoje que a instituição decidiu hoje reduzir as taxas de juros de algumas operações de crédito. As reduções já estarão em vigor a partir de amanhã, segundo Monteiro. A taxa de juro máxima no crédito direto ao consumidor (CDC) será reduzida de 5,40% para 5,30% ao mês e a mínima de 2,80% para 2,60% ao mês. As taxas máximas de juros no cheque especial e no cartão de crédito serão reduzidas de 7,90% para 7,75% ao mês. Os juros da linha de crédito para micro e pequenas empresas (BB giro rápido) serão reduzidos de 7,69% para 7,49% ao mês. As taxas nas linhas de financiamento para compra de produtos eletroeletrônicos cairão de 3,20% para 3,10%.