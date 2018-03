BB anuncia reorganização societária na área de seguros

O Banco do Brasil (BB) anunciou nesta terça-feira, 6, uma reorganização societária na área de seguros e confirmou que pretende realizar aquisições e parcerias estratégicas, as quais podem levar o banco público a alcançar a liderança no setor. A reformulação se baseia na constituição de duas subsidiárias integrais - BB Seguros Participações e BB Aliança Participações -, empresas não financeiras diretamente ligadas ao banco. Além disso, a instituição financeira afirmou que tem a intenção de realizar uma aliança com a espanhola Mapfre e manifestou interesse em comprar a totalidade das ações detidas pela SulAmérica na Brasilveículos.

O banco e o grupo segurador espanhol Mapfre firmaram um protocolo de intenções para formar aliança estratégica para o desenvolvimento, no mercado brasileiro, dos negócios de seguros de riscos, nos segmentos de pessoas, ramos elementares e automóveis. Se concretizada, a aliança estratégica criará a seguradora líder no segmento vida e a segunda maior seguradora de risco do País, com 16% de participação do mercado, envolvendo R$ 4 bilhões de prêmios ganhos nos sete primeiros meses deste ano.

Além disso, o BB protocolou com a SulAmérica uma carta de intenção, sem efeito vinculante, manifestando seu interesse em comprar, por meio da BB Seguros, a totalidade das ações detidas pela SulAmérica na Brasilveículos, representativas de 60% das ações ordinárias e 30% do capital total. Sobre a Brasilsaúde, o BB e a SulAmérica manifestaram interesse em rever seu modelo de negócios e sua estrutura societária.

A mudança societária, segundo fato relevante, contempla ainda uma cisão parcial, com vigência desde 30 de setembro de 2009, de sua subsidiária integral BB Banco de Investimento, seguida de versão do acervo cindido para a BB Seguros e para a BB Aliança.

Em decorrência da reorganização, a BB Seguros passa a deter as seguintes participações: 49,99% das ON da Brasilprev Seguros e Previdência, 40% das ON e 100% das PN da Brasilveículos Companhia de Seguros, 49,99% das ON da Brasilcap Capitalizações e 49,92% da Brasilsaúde Companhia de Seguros. A BB Aliança será a proprietária de 100% das ações da Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Todos os atos anunciados estarão sujeitos à prévia análise e aprovação dos respectivos órgãos reguladores, supervisores e fiscalizadores.