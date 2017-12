BB aprofunda atendimento especial para clientes de alta renda O Banco do Brasil vai aprofundar a especialização no atendimento ao segmento de alta renda, que engloba clientes com faturamento acima de R$ 10 mil ou com investimentos que superem R$ 50 mil. A estratégia, segundo comunicado da instituição financeira, prevê atendimento em rede exclusiva composta de agências e plataformas, gerentes com maior grau de especialização, carteiras de 200 clientes em média e adaptação do portfólio de produtos e serviços. O modelo será implantado primeiramente nas cidades paulistas de Campinas e Jundiaí.