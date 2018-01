BB aprova adesão ao Selo Nível 1 da Bovespa A assembléia geral extraordinária (AGE) do Banco do Brasil (BB), realizada ontem, aprovou a reforma do estatuto social para adesão da instituição ao Selo Nível 1 do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Segundo o diretor de Gestão de Pessoas e Crédito do BB, Luciano Correia Gomes, foram incorporadas ao estatuto regras de governança corporativa, transparência e bom tratamento aos minoritários - condições necessárias à adesão. Veja mais informações sobre o Novo Mercado e sobre governança corporativa nos links abaixo. A AGE também aprovou a divulgação de informações financeiras e contábeis de forma mais detalhada e aprovou a padronização dos balanços pelo USGAAP. "As mudanças permitem a adesão imediata ao Nível 1, o que só dependerá da questão do free float, que está sendo discutida", disse o executivo. O BB tem apenas 8% do seu capital pulverizado no mercado (free float), enquanto a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) exige porcentual mínimo de 25%. Representantes do banco vêm conversando com a Bolsa para que essa considere como "em mercado" as ações que estão em poder da BNDESPar e da Previ. Se a Bovespa não aceitar, o Tesouro terá de vender parte da fatia de 72% que dispõe no BB. Segundo Luciano Correia Gomes, a AGE de hoje foi rápida e "bastante tranqüila", sem divergência entre os acionistas.