BB: benefício do INSS com valor arredondado Desde o último dia primeiro, o Banco do Brasil passou a pagar os benefícios do INSS com o valor arredondado. Exemplo: se o valor do benefício for de R$ 200,02, o aposentado recebe R$ 201,00. A novidade permite aos aposentados retirar todo o seu benefício nos terminais de auto-atendimento. Antes, era necessário dirigir-se aos caixas para receber os centavos. O Banco do Brasil mantém terminais com cédulas de R$ 1 nas agências com maior movimentação de aposentados e nas datas de maior quantidade de pagamentos. O acerto de contas será feito pelo INSS no pagamento do 13º salário, no final do ano.