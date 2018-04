BB, Bradesco e Caixa cortam juro de empréstimos Banco do Brasil (BB), Bradesco e Caixa Econômica Federal anunciaram nesta quarta-feira, 18, redução dos juros em linhas de crédito para pessoas físicas. No BB, a redução vale a partir de sexta-feira, 20, para cheque especial, cartões de crédito e crédito direto ao consumidor (CDC). As taxas mínimas do cheque especial e do cartão de crédito cairão de 1,96% ao mês para 1,94%. As máximas, de 7,66% para 7,64%. No Bradesco, a redução é a partir de Quinta-feira. Os juros máximos do cheque especial caíram de 8,01% ao mês para 7,99%, e as taxas mínimas, de 4,45% para 4,44%. O juro máximo do crédito pessoal foi reduzido de 5,57% ao mês para 5,55% e a taxa mínima, e de 2,66% para 2,64%. Já na Caixa, no micropenhor (modalidade voltada para a população de baixa renda, o juro mensal passará de 2,26% para 2% ao mês e o teto dos empréstimos subirá de R$ 600 para R$ 1 mil. Para penhor acima de R$ 1 mil os juros serão reduzidos de 3,01% para 2,92% ao mês. A taxa mínima do cheque especial cairá de 2,25% para 1,9% ao mês. Nas operações do Construcard (financiamento para a compra de material de construção), os juros mensais serão reduzidos de 1,69%+TR para 1,54%+TR.