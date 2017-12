BB capta US$ 75 milhões em títulos de 2 anos O vice-presidente para Negócios Internacionais e Atacado do Banco do Brasil, Rossano Maranhão, disse nesta quarta-feira que a instituição fechou hoje uma captação de US$ 75 milhões, em títulos de dois anos. "A nossa intenção inicial era captar US$ 50 milhões, mas como a demanda foi mais forte fechamos a operação nesse valor de US$ 75 milhões." Os títulos, segundo Maranhão, foram vendidos basicamente a investidores institucionais e de varejo com base no mercado europeu. Os recursos, segundo Maranhão, serão destinados ao financiamento à exportação e, em particular, às operações de pre-pagamento, com mesmo prazo de dois anos. O vencimento dos títulos será em 25 de abril de 2005. A liquidação financeira da captação será feita em 25 de abril próximo.