BB chega a 10 milhões de clientes com cheque especial O Banco do Brasil informou hoje ter atingido a marca de 10 milhões de clientes com contas atreladas ao cheque especial. O universo de clientes do banco hoje atinge 15 milhões, segundo informou o vice-presidente de varejo do BB, Edson Monteiro. Ele disse ainda que a meta para dezembro de 2004 é que o banco atinja 20 milhões de clientes, sendo 15 milhões com contas atreladas ao cheque especial. Ele considerou que o BB já estava detectando crescimento das chamadas "contas especiais" há cerca de três anos. A área de varejo do banco responde por cerca de 60% da receita global do BB. "O que estamos fazendo é melhorar a produtividade, e oferecer cada vez mais ferramentas para os clientes utilizarem, como operações de crédito, seguro de vida, entre outras coisas". Monteiro observou que o incremento de 160 novos pontos de atendimento este ano no Brasil, sendo 36 no Rio de Janeiro, ajudará a atingir esta meta. Atualmente o banco tem 3,175 mil agências, um parque de 34 mil terminais de auto-atendimento distribuídos em 12,5 mil pontos de atendimento. O executivo afirmou ainda que o BB tem meta de atingir oito milhões de clientes portadores de cartão de crédito atrelados à marca do banco. Atualmente, o banco tem cerca de cinco milhões de clientes com cartão de crédito. "É a nossa meta, mas ainda não temos o tempo delimitado para atingi-la", disse o executivo.