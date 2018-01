BB: cliente faz saques no exterior Os clientes do Banco do Brasil (BB) que viajam para Miami ou Nova York agora podem sacar seus dólares lá mesmo e também administrar a conta bancária por meio dos terminais de auto-atendimento instalados nas agências BB nas duas cidades. O valor de cada saque é de US$ 600 e o limite diário para saque da conta corrente é de R$ 5 mil. Na transação, a cotação da taxa de câmbio é a mesma utilizada no Brasil, válida para o momento do saque. As informações bancárias como tarifa, taxa de câmbio e valor do saque em reais serão apresentadas para que haja confirmação pelo cliente antes de finalizar o procedimento.