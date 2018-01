BB: cliente pode pagar impostos pela Internet A partir da próxima segunda-feira, os contribuintes com conta no Banco do Brasil (BB), tanto pessoa física como jurídica, já poderão efetuar o pagamento de tributos e contribuições federais por meio da página da Receita Federal na Internet (www.receita.fazenda.gov.br). Os declarantes que, por exemplo, fizeram sua declaração de Imposto de Renda este ano e têm imposto a pagar poderão fazer o débito automático em sua conta no BB. Será homologado um ato declaratório da Receita amanhã autorizando o funcionamento do programa de pagamento de tributos on-line e dentro de duas semanas o sistema aceitará o agendamento de pagamentos futuros de tributos. Segundo o coordenador-geral de Arrecadação e Cobrança da Receita, Mishiaki Hashimura, a expectativa é de que, no decorrer do ano, outros bancos iniciem esta operação com a Receita. Os bancos precisam ter um ambiente de Internet banking e desenvolver um software capaz de interagir com o portal da Receita para o pagamento on-line dos tributos federais. Apesar do projeto ter sido apresentado há cerca de dois anos à Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), por enquanto o débito em conta destes tributos só valerá para os clientes do Banco do Brasil. O BB é a primeira instituição financeira da Rede Arrecadadora da Receita (que conta com cerca de 60 instituições) a desenvolver um sistema para trabalhar com o novo programa da Receita. O novo sistema permitirá uma redução de custos para a Receita e para as instituições financeiras, mas dependerá da associação dos bancos e da confiança do contribuinte em fazer o pagamento por meio da Internet, segundo Hashimura.