BB: cliente pode sustar cheque pelo computador Os clientes do Banco do Brasil poderão realizar a contra-ordem de cheques emitidos, roubados ou perdidos através do auto-atendimento da Internet. A partir de hoje, o cliente pode sustar o cheque e imprimir um comprovante provisório da contra-ordem que deverá ser apresentado à agência no prazo de dois dias, juntamente com a ocorrência policial do roubo ou extravio. Outra novidade do auto-atendimento BB são as opções de débito programado. Agora é possível confirmar uma autorização de débito quando for pré-cadastrada pelo BB, incluir novas contas para debito automático a partir da digitação do código de barras impresso na fatura, e ainda cancelar autorizações e bloquear débitos programados anteriormente.