BB: clientes preferem atendimento eletrônico As transações bancárias via auto-atendimento do Banco do Brasil apresentam uma tendência de crescimento. Em junho de 2000 as operações no auto-atendimento atingiram 78% do total de transações no BB em todo território brasileiro. Em dezembro, este índice já alcançava 85% no universo de 319 milhões de transações. O BB possui a maior rede mundial de terminais de auto-atendimento, são mais de 30 mil unidades. Em setembro de 2000, o BB apresentava um saldo de 1,5 milhão de clientes cadastrados para utilizar a Internet e encerrou 2000 com 2,6 milhões. Nesse mesmo mês, foram cadastrados 325 mil e-mail e em três meses este volume passou para 1,8 milhão.