BB comercializa moedas em homenagem a Ary Barroso O Banco do Brasil está lançando nesta manhã no Rio a comercialização, através do seu website, das moedas em comemoração ao centenário de nascimento de Ary Barroso, que foram, por sua vez, lançadas pelo Banco Central. As moedas são de ouro (valor de face de R$ 20) e de prata (valor de face de R$ 2) e podem ser adquiridas no endereço www.bb.com.br, com pagamento efetivado por débito em conta corrente ou boleto bancário, sendo clientes ou não do Banco do Brasil. As moedas serão enviadas pelo correio para o endereço do comprador. O Banco Central vai continuar efetuando a venda da moeda no seu edifício sede, em Brasília, e em outras nove gerências regionais em outras capitais do País. As emissões anteriores de moedas comemorativas tiveram como motivo o centenário do nascimento de Carlos Drummond de Andrade e o pentacampeonato da seleção brasileira. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e o vice-presidente da República, José Alencar Gomes da Silva, estavam sendo aguardados no lançamento, mas não compareceram, alegando outros compromissos.