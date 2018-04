BB: compra de carteiras de crédito soma R$ 8 bilhões O Banco do Brasil (BB) já adquiriu R$ 8 bilhões em carteiras de crédito de outras instituições financeiras desde o agravamento da crise financeira internacional. Esta investida do BB vai ao encontro da política do governo de prover liquidez ao sistema financeiro nacional via liberação de depósitos compulsórios, à vista e a prazo, pelo Banco Central (BC). Segundo o vice-presidente de crédito do BB, Adésio de Almeida Lima, a instituição pode continuar a adquirir outras carteiras. Contudo, a velocidade de compra deve diminuir a partir de agora devido à melhora da liquidez no mercado financeiro. De acordo com o presidente do BB, Antonio Francisco de Lima Neto, a concessão de financiamentos pelo sistema financeiro já está sendo restabelecida. "Foi um problema que ocorreu por algumas semanas, mas que agora está se normalizando", afirmou. Para Lima Neto, já existe um movimento expressivo de empresas que estão em busca de operações de financiamento, o que lhe permite avaliar que até o final do ano as condições de liquidez no mercado estarão normalizadas. "As empresas não pararam de demandar financiamento e isso deve continuar crescendo nas próximas semanas, até chegar ao pleno restabelecimento no curto prazo", comentou hoje, em entrevista coletiva à imprensa.