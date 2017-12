BB confirma que fechou emissão de reais em R$ 200 milhões O Banco do Brasil confirmou que fechou sua captação externa em reais em R$ 200 milhões em bônus de três anos. Segundo o vice-presidente de Negócios Internacionais e Atacado do BB, Antonio Francisco Lima Neto, a demanda ficou em torno de R$ 250 milhões, mas o banco decidiu fechar a captação no montante originalmente previsto de R$ 200 milhões para manter as condições mais favoráveis da operação. "O sucesso da captação só vem reforçar a viabilidade da criação de um mercado externo para emissões em reais", disse o executivo. O retorno oferecido para os investidores ficou em 17,25%, "aproximadamente a taxa do CDI", comentou Lima Neto. Isso indica que o custo da captação foi semelhante ao do mercado interno. Para oferecer este retorno, os bônus denominados em reais foram lançados a 62,0385% de seu valor de face. O vice-presidente de Negócios Internacionais e Atacado do BB disse os bônus foram lançados com cupom (juro nominal) zero e contagem de 365 dias corridos e juros lineares para o cálculo do rendimento implícito porque quis oferecer um papel "limpo" que tornasse "mais fácil para o investidor lá fora ter a noção do retorno". No Brasil, o padrão adotado para o cálculo do rendimento é de 252 dias úteis no ano e juros compostos (juro sobre juro). Segundo Lima Neto, os recursos da captação serão utilizados para originação de ativos e financiamento de operações de comércio exterior.