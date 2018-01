BB: contas poderão ser pagas no Sendas O cliente do Banco do Brasil (BB) poderá pagar suas contas nos caixas de 82 lojas da rede de supermercados Sendas a partir de fevereiro. As unidades da rede estão concentradas no Rio de Janeiro, onde 1,6 mil caixas do próprio supermercado prestarão serviços ao banco. O BB pretende, em 60 dias - quando deve estar concluída a fase de testes - firmar parcerias com outras redes de supermercados em todo o País. O contrato com a rede Sendas tem três etapas. Na primeira, haverá o pagamento de contas. Na segunda, com previsão de implantação até junho, serão aceitos depósitos ou cheques de pequenas quantias. Na terceira etapa, prevista para o segundo semestre, depois de autorização do governo, serão pagos benefícios do INSS. Além de ampliar a base, o BB irá fazer uma ofensiva para aumentar a fidelização. Por esse motivo, está lançando um programa que prevê recompensa, com prêmios, a partir da pontuação - crescente sempre que o cliente comprar um produto ou fizer uso de um serviço do banco.