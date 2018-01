BB contrata sindicato de bancos para emitir no exterior O Banco do Brasil contratou um sindicato de bancos para emitir no exterior. A operação será entre US$ 500 milhões e US$ 750 milhões, dependendo do preço, e terá como coordenadores o BB Securities, BofA Merrill Lynch (BofA), BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e Wells Fargo. A apresentação junto a investidores será na semana que vem, dias 16 e 17. O BB vai percorrer os mercados de Londres, Los Angeles, Nova York e Boston.