BB credita hoje os cinco dias de salários descontados O Banco do Brasil (BB) informou na tarde desta quinta-feira, após a divulgação da decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) sobre a greve dos bancários, que creditará na noite de hoje o valor correspondente aos 5 dias de salários descontados dos funcionários em outubro por conta dos dias parados em função da greve dos empregados iniciada no mês passado. A decisão foi tomada pela diretoria do BB em conseqüência do resultado do julgamento do dissídio coletivo da categoria, que determinou o pagamento de 50% dos dias parados e a compensação com hora extra dos demais 50% dos dias de greve.