BB: crédito para computador e celular O Banco do Brasil vai oferecer R$ 2 bilhões para financiar microcomputadores e celulares WAP em condições especiais. A linha de crédito estará disponível para clientes que tenham o limite de crédito aprovado pela instituição. Os financiamentos poderão ser feitos em até 24 meses com taxas de juros de 2,5% ao mês. Para os não correntistas, o financiamento será restrito aos professores de ensino básico e fundamental, médicos e dentistas. Para estes casos haverá uma linha específica com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O prazo de pagamento deste financiamento é de 36 meses, com correção pela TJLP, mais juros de 3% ao ano Os interessados poderão escolher livremente os equipamentos de sua preferência e depois apresentar a nota fiscal ao Banco do Brasil. Na próxima segunda-feira, o Banco do Brasil lançará uma campanha de popularização da Internet em todo o país. O objetivo é levar a Internet a mais de 3 milhões de pessoas e dobrar o número de clientes que já a utilizam para realizar transações bancárias. Além da linha de crédito para a aquisição de computadores o BB vai instalar 1000 quiosques nas agências do Banco onde será possível aprender a navegar na Internet. Será realizado ainda sorteio de microcomputadores.