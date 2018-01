BB: crédito pré-aprovado para o Dia dos Pais O Banco do Brasil está oferecendo aos seus clientes uma linha de crédito pré-aprovado para os clientes que pretendem comprar um presente para o Dia dos Pais. Os juros desta linha de crédito variam de 3,7% a 5,3% ao mês. Os clientes que comparem produtos de microinformática pagarão juros de 3,7% ao mês, os correntistas que recebem salário no BB pagarão juros de 4,95% ao mês e os demais correntistas pagarão 5,3% ao mês de juros. O crédito poderá ser financiado em até 24 meses. O cliente poderá escolher a data do vencimento das prestações, sendo que a primeira pode ser paga em até 59 dias. O limite de crédito já é previamente aprovado e o valor consta no rodapé do extrato de conta corrente do cliente. A solicitação do crédito poderá ser realizada nos terminais de auto-atendimento ou pelo portal do BB na Internet, através do site: www.bb.com.br. Segundo dados do BB, cerca de 8 milhões de clientes tem limite de crédito pré-aprovado.