BB cria diretorias para micros e comércio exterior Com o objetivo de ampliar a participação no segmento de crédito para as micro e pequenas empresas, o Banco do Brasil anunciou nesta segunda a criação de uma diretoria exclusiva para tratar do relacionamento da instituição com esses empresários. O comércio exterior também foi outro segmento econômico que ganhou uma diretoria exclusiva. Segundo os dados de final de abril, o BB tinha R$ 14,3 bilhões em créditos destinados às micro e pequenas empresas, sendo R$ 11,7 bilhões em capital de giro. Outros R$ 2,2 bilhões estavam emprestados para projetos de investimentos e R$ 532 milhões em crédito para exportação. No total, o BB possui como clientes mais de 1,2 milhão de pequenas empresas. A meta do banco para esse setor é oferecer até o final do ano R$ 18,2 bilhões, o que representará um aumento de 40% em relação ao ano passado. No comércio internacional, a carteira de financiamentos do banco somava R$ 8,2 bilhões no final de abril. De acordo com a assessoria do BB, a reestruturação do banco está sendo feita dentro do que determina o estatuto, colocando como titulares dessas diretorias funcionários de carreira. Para a diretoria de micro e pequenas empresas foi nomeado José Carlos Soares e para a diretoria de comércio exterior, José Maria Rabelo. Como se tratam de diretorias, esses cargos não serão ocupados por políticos. Somente os cargos de vice-presidente e presidente podem ser ocupados por executivos de fora do BB.